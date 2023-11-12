Спробують "виморозити" росіян: ЗСУ перебили шляхи постачання ЗС РФ, — Сухопутні сили

Зараз основне завдання ЗСУ — перекрити шляхи постачання окупантів на передових позиціях і в тилу

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Українські воїни спробують під час настання поганої погоди перебити шляхи постачання росіян і намагатимуться "виморозити" їх з України. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але, знову ж таки, артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися і буде...", — зазначив він.

За його словами, основним завданням буде перебивання шляхів постачання, логістичні сполучення тильної та передових позицій російських окупантів.

"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди — дощів і морозів — ми їх "виморозимо", — додав Фітьо.

Нагадаємо, 6 листопада у ЗСУ пояснили, чому Україні недостатньо ППО від союзників. Україна потребує більшої кількості ППО, а саме Patriot, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Також ЗСУ потрібна зенітна установка Terrahawk Paladin для знищення БПЛА типу Shahed, розповіли в Повітряних силах.