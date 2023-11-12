Россияне перебросили бывших "вагнеровцев" под Скадовск, – ЦНС

Бывших "вагнеровцев" ничем не обеспечивают. Все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых волонтеров.

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Недалеко от временно оккупированного города Скадовск в Херсонской области образовался лагерь, где расположились прежние наемники ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По информации от подполья, бывших "вагнеровцев" ничем не обеспечивают. Все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.

Сейчас командование российских оккупационных войск на местах определяется относительно дальнейшего применения бойцов.

Напомним, что разведка Великобритании утверждает, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить свой контроль над группировкой. Наемники возобновили активный рекрутинг.

9 ноября сообщалось, что после неудачной попытки переворота в РФ, ЧВК "Вагнер" на какое-то время перестали существовать. Сейчас оккупанты активизировались в том, чтобы снова вербовать ветеранов группировки на войну против Украины.