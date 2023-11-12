Росіяни перекинули колишніх "вагнерівців" під Скадовськ, — ЦНС

Колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів.

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Неподалік тимчасово окупованого міста Скадовськ у Херсонській області утворився табір, де розташувалися колишні найманці ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Центр національного опору.

"За інформацією від підпілля, колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом і засобами індивідуального захисту", — йдеться в повідомленні.

Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії стверджує, що після спроби заколоту і загибелі керівництва приватної військової компанії "Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням. Найманці відновили активний рекрутинг.

9 листопада повідомлялося, що після невдалої спроби перевороту в РФ, ПВК "Вагнер" на певний час перестали існувати. Зараз окупанти активізувалися в тому, щоб знову вербувати ветеранів угруповання на війну проти України.