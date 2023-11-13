РФ и Иран начали сотрудничество по производству дронов за 3 года до полномасштабной войны, — КСИР

Корпус стражей исламской революции показал видео 2019 года, на котором тогдашний глава ВКС РФ Сергей Суровикин с иранским коллегой обсуждают сотрудничество в производстве дронов.

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Сотрудничество России и Ирана по производству беспилотников началось за несколько лет до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Во время встречи командующего Воздушно-космических сил иранского КСИРа Хамид Вахеди с российским генералом Сергеем Суровикиным в 2019 году обсуждались дроны. РФ помогает Тегерану в космической отрасли, а они взамен помогают с дронами. Кроме этого стороны обсуждали возможность военно-технического сотрудничества РФ и Ирана.

"Вы нам помогли в создании космической отрасли, а мы вам поможем в области производства дронов", — сказал Вахеди.

Эти кадры были опубликованы в трейлере документального фильма, который создали в Иране о модернизированных дронах Shahed-136.

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"Удалось наладить производство": в ГУР рассказали, какие запасы ракет у России

Добавим, 6 ноября СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщали, что РФ начала производить Shahed на собственном предприятии в Елабуге. На мощностях будут делать конечную сборку БПЛА "Герань-2". В месяц планируется производить не менее 200 Shahed-136. Разведка не исключает, что Иран продолжает поставлять оккупантам готовые дроны Shahed.

Напомним, 10 ноября специалист Сергей Флеш показал новые детали в российских дронах Shahed. Украине нужны новые решения для радиоэлектронной борьбы.

9 ноября в Воздушных силах сообщили, что Shahed-136 долетает до запада Украины из-за рельефа.