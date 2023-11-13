ВСУ сбросили с дрона гранату и ликвидировали звукорежиссера "Реальных пацанов", — СМИ (фото)

Оккупанта пытались транспортировать с поля боя, но повторный удар уничтожил захватчика и его приспешников.

Related video

В Украине ликвидировали звукорежиссера сериалов "Реальные пацаны" и "Папины дочки" Валентина Ушакова. Подробности сообщил российский сайт Life.

В сообщении говорится о том, что он получил тяжелое ранение в результате разрыва гранаты, которая была сброшена с беспилотника. Оккупанта положили на носилки и пытались доставить в госпиталь. В момент транспортировки прилетел еще один боеприпас. Во время повторного взрыва никому из захватчиков выжить не удалось.

Важно

Позывной "Кедр": ВСУ ликвидировали командира казачьего батальона "Терек"

На войну он ушел добровольцем в сентябре. Фактически почти сразу и был ликвидирован. Изначально числился как без вести пропавший, но уже в октябре стало известно, что он погиб. Его похоронили 11 ноября в селе Кужмара в Республике Марий Эл.

Авторы и актеры сериала "Реальные пацаны" не владели информацией, над какими именно проектами он работал после завершения съемок сериала. Выяснилось, что он также работал над созданием ленты "Папины дочки".

Фото: скрин видео

На пропагандистском канале ТНТ недавно показали финальную серию комедийного сериала "Реальные пацаны". В ней главные герои пришли к раненым оккупантам в госпиталь и начали их воспевать. Как оказалось, последний эпизод сделали в память о звукорежиссере проекта.

Напомним, 30 октября стало известно, что в Донецке в аварии погиб известный боевик "ДНР" с позывным "Хорват". За год подполковник оккупантов трижды попадал в ДТП, рассказал собрат боевика. Константин Ланчак воевал против Украины с 2014 года и штурмовал Мариуполь в 2022-м. Последняя, смертельная для боевика, случилась вечером 28 октября в Ленинском районе Донецка.