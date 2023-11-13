"Готовы быстро исчезнуть": у Зеленского заявили, что ВС РФ уже разработали план побега (видео)

Захватчики заявляют, что заняли украинские земли "навсегда", но уже готовятся отходить. По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, такая тактика РФ является "абсолютно сознательной".

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Российские оккупанты временно контролируют украинские территории и уже спланировали очередной "жест доброй воли". Об этом в эфире телемарафона 13 ноября заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он объяснил, что Россия не развивает захваченные территории, как делала это с аннексированным в 2014 году Крымом. Захватчики сразу тогда взялись за создание администраций на полуострове, инвестировали в него деньги и запускали так называемые "социальные проекты".

"Все, что сегодня происходит на оккупированных территориях, это исключительно милитарная составляющая, это исключительно строительство оборонной определенной архитектуры", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, на временно оккупированных территориях сейчас работают много работников вражеской ФСБ и бойцов Росгвардии. Они "обрабатывают" местное население — депортируют людей, проводят проверки и осуществляют аресты.

"Они абсолютно готовы быстро оттуда исчезнуть. Там нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что они там надолго или, как они говорят, "навсегда". Очевидно, они отработают те или иные логистические инструкции, которые должны быть запущены, когда они будут чувствовать, что надо уже бежать", — отметил чиновник.

Советник главы ОП не сомневается в том, что российские оккупанты готовят к бегству. Единственное, что, по его словам, враг продолжит делать — это уничтожать уцелевшую инфраструктуру. ВС РФ будут наносить удары, пока не начнут отходить.

"Это тактика России. Она уже является абсолютно сознательной. Они "навсегда" пришли, но "навсегда" — это, как правило, очень ограниченный промежуток времени", — добавил Подоляк.

Комментарий Михаила Подоляка (о российских войсках на ВОТ — с 5:55)

Напомним, партизаны проинформировали, что ВС РФ прячут свои корабли от ударов Сил обороны. Россия перебрасывает суда, бойцов и технику в порт "Кавказ".

13 ноября в 3 ОШБр поделились историей с передовой, как российские оккупанты помогли штурмовикам "затрофеить" их оружие. Вражеские армейцы совершили роковую ошибку, когда возвращались на свои позиции под Бахмутом.