"Готові швидко зникнути": у Зеленського заявили, що ЗС РФ вже розробили план втечі (відео)
Загарбники заявляють, що зайняли українські землі "назавжди", але вже готуються відходити. Зі слів радника голови ОП Михайла Подоляка, така тактика РФ є "абсолютно свідомою".
Російські окупанти тимчасово контролюють українські території та вже спланували черговий "жест доброї волі". Про це в ефірі телемарафону 13 листопада заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він пояснив, що Росія не розбудовує захоплені території, як робила це з анексованим у 2014 році Кримом. Загарбники одразу тоді взялися за створення адміністрацій на півострові, інвестували в нього гроші та запускали так звані "соціальні проєкти".
"Все, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, це виключно мілітарна складова, це виключно будівництво оборонної певної архітектури", — наголосив Подоляк.
З його слів, на тимчасово окупованих територіях нині працюють багато працівників ворожої ФСБ та бійців Росгвардії. Вони "обробляють" місцеве населення — депортують людей, проводять перевірки та здійснюють арешти.
"Вони абсолютно готові швидко звідти зникнути. Там немає нічого, що свідчило б про те, що вони там надовго чи, як вони говорять, "назавжди". Очевидно, вони відпрацюють ті чи інші логістичні інструкції, які мають бути запущені, коли вони відчуватимуть, що треба вже втікати", — зазначив чиновник.
Радник голови ОП не має сумнівів у тому, що російські окупанти готують до втечі. Єдине, що, з його слів, ворог продовжить робити — це знищувати вцілілу інфраструктуру. ЗС РФ завдаватимуть ударів, доки не почнуть відходити.
"Це тактика Росії. Вона вже є абсолютно свідомою. Вони "назавжди" прийшли, але "назавжди" — це, як правило, дуже обмежений проміжок часу", — додав Подоляк.
Нагадаємо, партизани проінформували, що ЗС РФ ховають свої кораблі від ударів Сил оборони. Росія перекидає судна, бійців та техніку до порту "Кавказ".
13 листопада у 3 ОШБр поділились історією з передовою, як російські окупанти допомогли штурмовикам "затрофеїти" їхню зброю. Ворожі армійці зробили фатальну помилку, коли поверталися на свої позиції під Бахмутом.