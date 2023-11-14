Альтернативная технология: США профинансирует израильскую лазерную систему ПВО Iron Beam

"Железный луч" — это разработка, которая технологически отличается от подхода, выбранный американскими производителями в разработке лазерного оружия.

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Запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и других вопросов будет включать финансирование израильской лазерной системы Iron Beam. Об этом сообщает Defense News.

Сейчас между законодателями и президентом США есть недоразумение. Президент Байдена выступает за голосование по помощи Украине и Израилю одним большим пакетом. Однако республиканцы считают, что надо отдельно выделять финансирование. Израилю предлагают выделить 14 млрд долларов.

Начальник службы комплектования Дуг Буш сказал, что Iron Beam является перспективной разработкой. США планируют выделить на финансирование 1,3 млрд долларов.

"Если они достигнут успеха, безусловно, армия может подумать о том, чтобы использовать это", — сказал Буш.

Он добавил, что ему уже демонстрировали первый прототип технологии направленной энергии, чтобы расширить возможности известного "Железного купола". Параллельно с этим для армии США разрабатывают лазерное вооружение от Leidos Dynetics. Несмотря на сложность с цепочкой поставок, первые прототипы уже поступают в американскую армию. В октябре было заказано две установки на 300 кВт с опцией дозаказать еще две.

"Израильская система — это несколько иной технологический подход. Поэтому это на самом деле хорошее дополнение, потому что мы идем одним путем, а они — несколько иным. Я думаю, да, есть потенциал, и если их система работает хорошо, мы могли бы подумать о том, чтобы использовать ее для наших нужд в этом пространстве, поэтому преимущество этого финансирования заключается в том, что мы можем исследовать несколько путей и увидеть, что работает", — пояснил Буш.

Под другим технологическим подходом подразумевается то, как формируется лазерный луч, однако деталей офицер называть не стал. Эксперты отмечают трудности, с которыми сталкиваются лазеры при работе с большим количеством целей. Лазерам нужно время, чтобы нагреть цель и уничтожить ее. Например, для уничтожения ракеты лазеру может понадобиться две-три секунды.

Напомним, 2 мая в Израиле официально заявили о создании лазерной системы ПВО Naval Iron Beam

21 февраля "Железный луч" продемонстрировал способность поражать цели со скоростью света.