Мобилизация в Украине: какие факторы являются ключевыми для отбора на военную службу

Военкоматы имеют определенные критерии, которые учитывают при привлечении военнообязанных граждан к службе в ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине, принятые Верховной Радой. Поэтому общая мобилизация военнообязанных лиц продолжается. Сейчас в ряды Вооруженных сил Украины могут привлечь четыре категории военнообязанных, сообщает 24 Канал.

Территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют определенные критерии, которые они учитывают при привлечении военнообязанных граждан к службе в ВСУ.

Кого мобилизуют на службу в армию

Сейчас мобилизации в Украине подлежат следующие категории граждан:

мужчины от 18 до 60 лет, признанные ВЛК годными или ограниченно годными и находящиеся на службе в запасе как военнообязанные;

мужчины 27-60 лет без опыта службы, признанные годными или ограниченно годными на ВВК;

исключенные с воинского учета мужчины 18-60 лет, годные или ограниченно годные и не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление;

женщины 18-60 лет, которые находятся на воинском учете в запасе как военнообязанные и признаны годными или ограниченно годными на ВВК.

Кого снимают с учета военнообязанных

С воинского учета военнообязанных снимают тех, кто:

выбыл в другую местность;

был принят на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбыл на более чем 3 месяца за пределы Украины.

Также военнообязанного могут снять с учета по решению Минобороны, Службы безопасности или Службы внешней разведки.

Напомним, 14 ноября Фокус писал, кого не будут отправлять на фронт после призыва в армию. Во время действия мобилизации на военную службу не могут призвать граждан, которые имеют основания для отсрочки. Таких лиц могут мобилизовать по их согласию.