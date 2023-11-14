Танки, РСЗО и сотни россиян: в ВСУ рассказали о потерях россиян на Таврическом направлении

В командовании отметили, что потери россиян за сутки составили 504 человека. Также было уничтожено 20 единиц техники ВС РФ.

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В течение последних суток ВСУ на Таврическом направлении успешно ликвидировали 504 военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

В течение суток оккупанты совершили:

25 авиационных ударов;

54 боевых столкновения;

1124 артобстрела.

Также военные описали обстановку и на других направлениях:

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Потери врага составили несколько сотен за сутки. Террористы пытались наступать южнее Новокалиново, в районах Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского — отбито 18 атак.

враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Потери врага составили несколько сотен за сутки. Террористы пытались наступать южнее Новокалиново, в районах Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского — отбито 18 атак. На Марьинском направленим россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки — отражено 24 атаки оккупантов.

россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки — отражено 24 атаки оккупантов. На Шахтерском направлении россияне вели штурмовые действия южнее Золотой Нивы, успеха не имели.

россияне вели штурмовые действия южнее Золотой Нивы, успеха не имели. На Запорожском направлении ВСУ отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии успешно выполнели 1130 огневых задач. В результате эффективных действий, противник понес потери в числе 504 человек. В частности, было уничтожено 20 единиц техники российских войск, включая:

4 танка;

3 артиллерийские системы;

1 РСЗО;

6 БпЛА;

4 автомобиля.

"Также уничтожен склад боеприпасов захватчиков", — добавляет пресс-служба.

Напомним, что в оккупированном Крыму было атаковано зенитно-ракетное подразделение ВС РФ. В результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.