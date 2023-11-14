Регресс продолжается: в армии РФ заменяют старые Т-72БА еще более старыми Т-72Б

Россия потеряла более 2000 танков с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на заявления о расширении производства Т-72Б3 и Т-90, военные получат старые Т-72Б.

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Украинская армия продолжает истреблять российскую бронетехнику. Как результат, окупантов пересаживают на еще более старые версии танков Т-72. Об этом сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Несмотря на заявления Кремля о расширении производства современных моделей танков, большие потери в Украине продолжают вгонять ВС РФ в еще более старые технологии. Пока Украина борется за получение западных машин Кремль восстанавливает все более старые машины. В конце октября оккупанты из 488-го мотострелкового полка в Луганской области показали Т-72Б. Версия танка впервые поступила на вооружение в 1985 году.

Российские войска сотнями теряли Т-72Б и раньше, однако до недавнего времени 488-й полк имел вооруженные Т-72БА — это модернизированный Т-72Б с улучшенным двигателем и лучшей стабилизацией 125-мм пушкой. Ранее Т-72БА числился редким танком. В 2016 году его называли "исследовательским", но несмотря на "исследовательность" на складах РФ хранилось около 700 машин.

Автор утверждает, что Т-72БА создавали как дешевую модернизацию Т-72Б из-за сложного экономического кризиса в РФ в конце 1990-х годов. В то время для РФ Т-90 был слишком дорогим. Однако сейчас, в 2023 году, ВС РФ потеряли более 2000 танков и даже Т-72БА уже заканчиваются. Следовательно показательно, что 488-й полк получил еще более старые Т-72Б, а не новые Т-72Б3 или Т-90. Старше Т-72Б может быть Т-72А и Т-72 Урал. Они тоже уже были замечены в российской армии.

Т-72Б имеет плохую оптику ночного видения, он сможет выявить цель на расстоянии до 1200 метров, тогда как современные украинские Т-64 или Т-72 могут это делать на расстоянии до 4-5 км, не говоря уже о западных Challenger 2, Leopard 1 и 2-й Abrams.

Напомним, 10 ноября в армии США показали Хамви, который был переработан под российский танк Т-72.

31 октября в Украине показали обновленный тренажер для овладения чешскими танками Т-72ЕА.