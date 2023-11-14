Регрес продовжується: в армії РФ заміняють старі Т-72БА ще старішими Т-72Б

Росія втратила понад 2000 танків з початку повномасштабного вторгнення. Попри заяви про розширення виробництва Т-72Б3 та Т-90, військові отримають старі Т-72Б.

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Українська армія продовжує винищувати російську бронетехніку. Як результат, окупантів пересаджують на ще старіші версії танків Т-72. Про це повідомляє військовий оглядач Forbes Девід Акс.

Попри заяви Кремля про розширення виробництво сучасних моделей танків, великі втрати в Україні продовжують вганяти ЗС РФ у ще старіші технології. Поки Україна бореться за отримання західних машин Кремль відновлює все старіші машини. В кінці жовтня окупанти з 488-го мотострілецького полку в Луганській області показали Т-72Б. Версія танка вперше надійшла на озброєння у 1985 році.

Російські війська сотнями втрачали Т-72Б і раніше, проте донедавна 488-ий полк мав на озброєні Т-72БА — це модернізований Т-72Б з покращеним двигуном та кращою стабілізацією 125-мм гарматою. Раніше Т-72БА вважався рідкісним танком. У 2016 році його називали "дослідним", але попри "дослідність" на складах РФ зберігала близько 700 машин.

Автор стверджує, що Т-72БА створювали як дешеву модернізацію Т-72Б через складну економічну кризу у РФ в кінці 1990-х років. На той час для РФ Т-90 був задорогим. Проте зараз, у 2023 році ЗС РФ втратили понад 2000 танків й навіть Т-72БА вже закінчуються. Відтак показово, що 488-ий полк отримав ще старіші Т-72Б, а не нові Т-72Б3 чи Т-90. Старішим за Т-72Б може бути Т-72А та Т-72 Урал. Вони теж вже були помічені в російській армії.

Т-72Б має погану оптику нічного бачення, він зможе виявити ціль на відстані до 1200 метрів тоді як сучасні українські Т-64 чи Т-72 можуть це робити на відстані до 4-5 км не кажучи вже про західні Challenger 2, Leopard 1 та 2 й Abrams.

Нагадаємо, 10 листопада в армії США показали Хамві, який переробили під російський танк Т-72.

31 жовтня в Україні показали оновлений тренажер для опанування чеських танків Т-72ЕА.