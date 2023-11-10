Армія США переробила Хамві під російський танк Т-72 (фото)

Військові регулярно створюють танки чи БТР, які б імітували російську техніку, зокрема на базі Хамві.

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У межах незвичайного підходу до військової підготовки армії США були показані макети танків Т-72 на базі Хамві. Про це повідомляє Defence Blog.

Американська армія представила макет російського танка Т-72 для імітації під час підготовки військ. Макет побудували солдати з 2-ї піхотної бригади 25-ї піхотної бригади в Обʼєднаному Тихоокеанському багатонаціональному центру готовності на Гаваях. Навчання відбулись 6 листопада 2023.

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Центр є найновішим в армії США для формування готовності шляхом відтворення середовищ чи умов, які будуть відображати ймовірні сценарії бойових дій. Розгортання Т-72 означає, що військові хочуть тренуватись з реалістичними умовами та сценаріями.

Під макетом броньовик Хамві

Щоб створити імітацію Т-72 Хамві оснастили спеціальними каркасами, тканиною та іншими компонентами. Війська НАТО мають бути готовити до можливих конфліктів на європейському континенті. При цьому автори змогли зробити так, щоб башта "танка" поверталась.

Доповнює картину система лазерного вогню MILES. Її можна встановити на різний транспорт чи системи озброєння, а далі реєструвати влучання системою.

Нагадаємо, 10 листопада армія США провела масштабні навчання на Гаваях.

12 липня ЗМІ показали, як РФ імітує макет "КамАза" з деревʼяних ящиків та гумових шин.