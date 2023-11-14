Мицнефет в бою: зачем солдатам ЦАХАЛ оригинальные чехлы на шлеме в виде ночного колпака (фото)

Головной убор не одно десятилетие выполняет ряд важнейших специфических в условиях Ближнего Востока функций. Прежде всего он обеспечивает бойцам хорошую маскировку и защищает от солнца в условиях жаркого климата.

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После начала войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС военнослужащие ЦАХАЛ "засветились" с головными уборами оригинальной формы в виде "ночного колпака". На самом деле — это чехол, который называется "мицнефет", и он уже не одно десятилетие выполняет целый ряд функций как на поле боя, так и вне его. О том, для чего нужен израильским солдатам странный головной убор рассказали обозреватели The War Zone.

Военнослужащие Армии обороны Израиля еще в 1990-х были замечены со странными накидками на шлемах. Фактически современный мицнефет — это сетчатая накидка, что крепится к каске, и которая изначально использовалась в снайперских подразделениях, выполняя маскировочные функции.

Между тем история возникновения мицнефета уходит вглубь веков. Известно, что слово "мицнефет" можно перевести, как "обертка", "чепец", "тюрбан". Такие головные уборы носили иудейские первосвященники в период Второго храма с VI по I века до н.э.

Иудейский первосвященник. Иллюстрация XIX века. Источник: Wikimedia Commons

Но в настоящее время армейцы используют мицнефет по следующим причинам.

Маскировка

Во-первых, этот головной убор значительно превышает размер шлема, а его формы хорошо маскируют округлые очертания каски на фоне асимметрических форм окружающей среды.

"Даже при использовании камуфляжных расцветок и рисунков округлые шлемы выделяются на фоне природы, что делает мицнефет полезным для маскировки носящего его человека", — отметили эксперты.

Военнослужащая ЦАХАЛ

Устранение бликов

Он также используется для предотвращения отражения света от шлема солдата, поскольку обычно изготавливается из сетчатого материала. Кроме того накидка позволяет спрятать оборудование, что крепится на военные шлемы: тактические очки, устройство ночного видения, камера и др.

Контроль температуры

Мицнефет обеспечивает защиту от солнца и легко регулируется для обеспечения максимального охвата головы, что очень важно в жарких пустынях Ближнего Востока. Его также можно носить без военного шлема.

Сон и насекомые

В полевых условиях особенно в ночное время, боец может испытывать проблемы со сном из-за мух и других насекомых. Поэтому такой головной убор защищает лицо и дает солдатам спокойно выспаться.

Мицнефет поверх тактического шлема

Современные модификации мицнефета выпускаются различными израильскими производителями тактического снаряжения. Они состоят из двухслойной сетки и имеют надежные крепления. Для использования в различной местности они выпускаются в разной цветовой палитре.

Важно

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В заключение обозреватели отметили, что хотя мицнефет наиболее известен в израильской армии, его использовали и другие военные. Например, этот головной убор был замечен в польских войсках, а небольшое их количество было поставлено Израилем в Украину.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галлант 14 ноября сообщил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа и теперь израильские бойцы пытаются полностью занять город Газа. По его словам, у террористов нет сил, способных остановить ЦАХАЛ, поэтому армейцы продвигаются к каждой точке Газы.