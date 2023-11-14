"Враг мстит свободному Херсону": Зеленский заявил о подкреплении ПВО и РЭБ города
Президент сообщил подробности и по эффективной работе "зернового коридора". Сейчас Украина преодолевает отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняет положительную динамику.
Оборона Херсона получила дополнительные возможности для защиты города. Подробности в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что российские захватчики обстреливают центр города без всякой военной необходимости. На заседании Ставки приняли решение существенно подкрепить тамошние оборонительные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО.Важно
"Враг и в дальнейшем будет мстить свободному Херсону", — заявил руководитель государства.
МВД также доложило Зеленскому о ликвидации последствий ночных обстрелов. Также военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу украинской ПВО.
Сейчас, по словам президента, работает "зерновой коридор". Сейчас Украина преодолевает отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняет положительную динамику.
Военные доложили руководителю государства и об увеличении количества вражеских штурмов в районе Купянска и Авдеевки. Зеленский поблагодарил воинов, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции.
Обстрелы Херсона
Российские оккупанты 13 ноября применили артиллерию и попали в транспортное средство, в котором находились 36-летняя женщина, двухмесячный младенец и 64-летний мужчина. Семья возвращалась с медосмотра.
Зеленский 10 ноября анонсировал усиление защиты Херсона дополнительными системами ПВО. Защитники города также получат, средства контрбатарейной борьбы, системы РЭБ и разведки, что позволит противодействовать атакам российских войск.
Обстрелы правого берега Днепра Херсонской области российские оккупанты осуществляют фактически из всего оружия, которое могут применить. ВСУ и в дальнейшем выбивают захватчиков на левом берегу.
Напомним, 14 ноября в ВСУ объяснили, почему россияне "аннулировали" собственное заявление об отступлении. Захватчики, как отмечают в командовании, не получили той реакции Сил обороны, на которую надеялись, поэтому аннулировали свою новость о перегруппировке войск в Херсонской области.