"Пусть убьют на родной земле": тысячи украинцев бегут от войны из Израиля и Газы, — DW

По словам журналистов, больше 30 тысяч украинцев нашли убежище от российского вторжения в Израиле и Газе. Теперь правительство их эвакуирует.

Related video

Татьяна Кочева и ее дочь вновь слышат привычные для ее родного Харькова звуки воздушной тревоги. Но не у Украине, а в Израиле, куда они переехали с началом полномасштабного вторжения. Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Мы слышали, как падали бомбы, бежали в бомбоубежище — было страшно", — рассказала она. Когда 7 октября произошло нападение боевиков ХАМАС на Израиль, Татьяна с семьей находилась в приграничном с Сектором Газа Ашкелоне. Произошедшее заставило ее бежать уже от второй войны за сравнительно непродолжительный период времени.

"Тогда я поняла, что хочу домой. Может и не нужно это говорить, но если меня убьют, то хоть на родной земле, а не тут", — рассказала украинка.

Ее история не уникальна. Больше 30 тысяч украинцев нашли убежище от российского вторжения в Израиле и Газе. По словам президента Украины Владимира Зелинского, 4 тысячи граждан уже выехали из Израиля, и правительство работает над тем, чтобы вывести оставшихся в Газе.

Анна Ляшко тоже решила вернуться в Киев, когда в Израиле начались боестолкновения.

"Я смотрела своей дочери в глаза, и единственное, что в них видела, это страх. Мы остались там еще на день, оценить обстановку, понять, что делать. Я понимала, что там я остаться не смогу", — сказала она о выборе, который приходится делать многим украинцам.

Сюжет CNN, снятый в подвале больницы Газы

Напомним, что в Чикаго разгорелся межэтнический спор: 30 000 украинцев встретили не так, как мигрантов из Венесуэлы.

Также сообщалось, что власти Ирландии хотят ограничить жилье для украинцев и позволить останавливаться в государственном жилье только на 90 дней.