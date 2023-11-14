"Кладут самых смелых": польские эксперты отметили эффективность кассетных снарядов ВСУ

Аналитики акцентируют на том, что кассетные артиллерийские снаряды способны без особых усилий остановить штурмовую пехоту противника. И россиянам сложно найти контрмеры, которые необходимы им для дальнейших наступательных операций.

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Украинские войска применяют против противника кассетные боеприпасы, которые были предоставлены Соединенными Штатами. Польские военные эксперты отметили их высокую эффективность при отражении штурмов российских подразделений, которые имеют боевой опыт и особенно ценятся командованием ВС РФ. В связи с этим аналитики считают, что Минобороны Польши должно возобновить производство таких боеприпасов, пишут обозреватели Defence 24.

В материале говорится, что украинским войскам были поставлены артиллерийские снаряды двух типов — М483А1 и М864 — которые с момента появления играют очень важную роль в боевых действиях.

Эти снаряды несут 88 или 72 осколочных суббоеприпаса соответственно, поэтому могут поражать как транспортные средства, так и живую силу, и в первую очередь штурмовую пехоту.

Эксперты обратили внимание, что такие российские подразделения как бригады группировки "Вагнер", которые воевал в Бахмуте, или батальоны так называемого "Штурм-Z", отличаются высокой боевой ценностью. При этом командование ВС РФ может использовать такие подразделения даже при условии очень высоких потерь — главное, чтобы они выполнили свою задачу.

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Кассетные бомбы помогают ВСУ: реально ли производить снаряды в Украине

Однако оказывается, что есть средства, позволяющие достаточно эффективно бороться со штурмовой пехотой. В том числе и кассетные боеприпасы, о которых рассказал один из инструкторов "Штурм-Z". По его мнению, кассетные боеприпасы дают очень выгодное соотношение "затраты-эффективность", поскольку остановить штурмовиков можно всего несколькими точными выстрелами.

"Особенности действия кассетных боеприпасов приводят к тому, что потери достигают такого уровня, что эффективные действия, особенно в наступлении, становятся для россиян все более затруднительными. И это несмотря на их "мужество" и терпимость к потерям", — подчеркнули эксперты.

Таким образом, данный вид вооружения эффективно и без особых затруднений справляется с передовыми и опытными подразделениями оккупантов.

"Кассетные боеприпасы были и остаются высокоэффективным средством поражения, против которого трудно найти контрмеру. Более того, они в разы повышают эффективность артиллерийских ударов, поскольку не требуется ни "массы" осколочных снарядов, ни сложных в производстве ракет с GPS-наведением для поражения конкретных целей", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что Европейский союз, вероятно, не сможет передать Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года. Журналисты агентства Bloomberg сообщили, что власти ЕС уже проинформировали страны-члены о том, что блок не выполнит ранее взятое на себя обязательство по этому вопросу.