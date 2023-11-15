Контракт на 100 САУ Pzh 2000 для ВСУ до сих пор не подписан, — СМИ

Летом 2022 года немецкое правительство согласовало потенциальный контракт на изготовление артустановок для Украины. Стоимость контракта оценивалась в 1,7 млрд евро, но пока соглашения нет.

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Немецко-французский оборонный концерн KNDS, в состав которого входит Krauss Maffei Wegmann (KMW), объявил, что заказ на производство 100 САУ PzH 2000 они до сих пор не получили. Об этом сообщает журналист Бьорн Мюллер.

Представитель KMW сообщил журналисту, что компания не получила ни одного заказа на 100 самоходных артустановок. Еще летом 2022 года немецкое правительство одобрило потенциальный заказ на приобретение Украиной новых САУ. Потенциальный контракт на 100 PzH 2000 оценивался в 1,7 млрд евро. Контракт на такое количество машин выполнялся бы несколько лет. В Krauss Maffei Wagmann тогда заявляли, что нюансы со скоростью поставки всех необходимых деталей согласованы с Украиной.

Причины, по которым немецкий производитель так и не получил заказ, не сообщаются. PzH 2000 Силы обороны активно используют в боевых действиях против российских оккупантов. Украинская армия получала машины от Германии, Италии и Нидерландами.

Также Мюллер говорит, что сейчас KMW заняться строительством производственной линии САУ RCH155. Они поступят на вооружение украинской армии.

Напомним, 13 июня в Rheinmetall говорили, что ВСУ делают по 20 тысяч выстрелов из САУ PzH 2000 при ресурсе ствола 4,5 тысячи выстрелов.

7 ноября в KNDS заявили, что Украина получит первые САУ RCH 155 в 2024 году.