Контракт на 100 САУ Pzh 2000 для ЗСУ досі не підписано, – ЗМІ

Улітку 2022 року німецький уряд погодив потенційний контракт на виготовлення артустановок для України. Вартість контракту оцінювали в 1,7 млрд євро, але наразі угоди немає.

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Німецько-французький оборонний концерн KNDS, до складу якого входить Krauss Maffei Wegmann (KMW), оголосив, що замовлення на виробництво 100 САУ PzH 2000 вони досі не отримали. Про це повідомляє журналіст Бйорн Мюллер.

Представник KMW повідомив журналістам, що компанія не отримала жодного замовлення на 100 самохідних артустановок. Ще влітку 2022 року німецький уряд схвалив потенційне замовлення на придбання Україною нових САУ. Потенційний контракт на 100 PzH 2000 оцінювали в 1,7 млрд євро. Контракт на таку кількість машин виконувався би кілька років. У Krauss Maffei Wagmann тоді заявляли, що нюанси зі швидкістю постачання всіх необхідних деталей узгоджені з Україною.

Причини, через які німецький виробник так і не отримав замовлення, не повідомляються. PzH 2000 Сили оборони активно використовують у бойових діях проти російських окупантів. Українська армія отримувала машини від Німеччини, Італії та Нідерландами.

Також Мюллер каже, що наразі KMW зайнятий будівництвом виробничої лінії САУ RCH155. Вони надійдуть на озброєння української армії.

Нагадаємо, 13 червня в Rheinmetall казали, що ЗСУ роблять по 20 тисяч пострілів із САУ PzH 2000 за ресурсу ствола 4,5 тисячі пострілів.

7 листопада в KNDS заявили, що Україна отримає перші САУ RCH 155 у 2024 році.