Помощь критически важна: у Зеленского назвали Иран, Россию и КНДР "осью зла"

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Украина нацелена на переход к независимому производству наиболее востребованных продуктов военного назначения, а продолжение помощи Киеву полностью отвечает интересам США.

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Украина сейчас противостоит новой "оси зла", в которую входят Россия, Иран и Северная Корея. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram по итогам визита в США.

Ермак сообщил, что он провел серию встреч с представителями обеих палат Конгресса в Соединенных Штатах, а также общался с членами украинского кокуса в Палате представителей и Сенате.

"Выразил благодарность обеим палатам Конгресса Соединенных Штатов, обеим партиям и всему американскому народу за мощную поддержку и беспрецедентные объемы помощи нашему государству в борьбе с российской агрессией. Мы очень ценим единство обеих партий США в поддержке Украины. И мы рассчитываем на ее сохранение", — сказал он.

Также украинский чиновник акцентировал внимание на неотложной необходимости рассмотрения бюджетного запроса администрации президента США Джо Байдена относительно выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

Ермак подчеркнул, что Украина нацелена на переход к независимому производству наиболее востребованных продуктов военного назначения.

"Сейчас Украина противостоит новой оси зла в составе России, Ирана и Северной Кореи, поэтому продолжение помощи нашему государству не только критически важно для Украины, но и полностью отвечает национальным интересам США", — отметил он.

Также Ермак рассказал о неотложных потребностях Сил обороны Украины, в частности:

в дальнобойных системах,

артиллерии,

боеприпасах,

танках

и другой бронетехнике.

"Призвал принять соответствующее законодательство для продления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов", — рассказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента отметил, что в преддверии зимы прогнозируется усиление ракетной угрозы со стороны России, поэтому Украина выражает неотложную потребность в усилении системы противовоздушной защиты.

Что известно про визит Андрея Ермака в США

12 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл с официальным визитом в США.

Напомним, что, по словам Андрея Ермака, Украины есть план достижения победы в войне с РФ, но в настоящее время ВСУ требуется усиление в вооружении, внедрение новых систем ПВО для защиты от воздушных атак со стороны оккупантов. Также важно и применение дополнительных санкций в отношении России.

Фокус также писал, что, по словам руководителя Офиса президента Андрей Ермак, между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным продолжается постоянный диалог относительно действий во время войны с Россией. Позиция у них единая.