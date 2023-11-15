ВС РФ используют тактику ЧВК "Вагнер", но продвижение минимальное, — эксперт (видео)

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, для российского командования люди — это ресурс, который они могут тратить без оглядки, несмотря на потери.

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Вооруженные силы Российской Федерации переняли от ЧВК "Вагнер" тактику малых групп и "мясных штурмов". Но на Авдеевском направлении, несмотря на огромные потери личного состава, им удается продвигаться минимально. Такое мнение высказал журналист, военный обозреватель Денис Попович 15 ноября в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт считает, что нужно учитывать разницу в подготовке военнослужащих ВС РФ и наемников ЧВК "Вагнер".

"Одно дело, была ЧВК "Вагнер", которая считалась одним из самых боеспособных элементов российской военной силы... "Вагнеровцам" удавалось с помощью своей тактики продвигаться на Бахмутском направлении в начале этого года. Сейчас регулярная российская армия переняла подобного рода тактику, использует и малые группы, и атаки большими силами, так называемые "мясные штурмы", — рассказал он.

Попович отметил, что несмотря на очень большие потери, россияне на Авдеевском направлении достигли минимального продвижения, хотя живой силы у них много.

"Живой силы, с помощью которой они пытаются проломить украинскую оборону, очень много. И вот подобную тактику они пытаются использовать на других участках фронта", — отметил Попович.

Такая тактика, считает военный обозреватель, может иметь определенный тактический успех. Но только в том случае, если "мясных штурмов" будет очень много.

"...потому что для российского командования люди — это ресурс. Ресурс очень большой, который они могут тратить без оглядки, несмотря на потери. И именно на это они делают ставку", — сказал Денис Попович.

Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00, 15 ноября на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалиново, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 17 атак.

ВС РФ продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют тактику террора, наносят ракетные и авиационные удары.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что РФ использует химоружие и не жалеет резервы. По словам аналитиков, самым горячим участком фронта остается Авдеевка, однако россияне ведут активные наступательные действия и на других направлениях.