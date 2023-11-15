ЗС РФ використовують тактику ПВК "Вагнер", але просування мінімальне, — експерт (відео)

За словами військового оглядача Дениса Поповича, для російського командування люди — це ресурс, який вони можуть витрачати без оглядки, попри втрати.

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Збройні сили Російської Федерації перейняли від ПВК "Вагнер" тактику малих груп і "м’ясних штурмів". Але на Авдіївському напрямку, попри величезні втрати особового складу, їм вдається просуватися мінімально. Таку думку висловив журналіст, військовий оглядач Денис Попович 15 листопада в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт вважає, що потрібно враховувати різницю в підготовці військовослужбовців ЗС РФ і найманців ПВК "Вагнер".

"Одна справа, була ПВК "Вагнер", яка вважалася одним із найбоєздатніших елементів російської військової сили… "Вагнерівцям" вдавалося за допомогою своєї тактики просуватися на Бахмутському напрямку на початку цього року. Зараз регулярна російська армія перейняла подібного роду тактику, використовує і малі групи, і атаки великими силами, так звані "м’ясні штурми", — розповів він.

Попович зазначив, що попри дуже великі втрати, росіяни на Авдіївському напрямку досягли мінімального просування, хоча живої сили в них багато.

"Живої сили, за допомогою якої вони намагаються проломити українську оборону, дуже багато. І ось подібну тактику вони намагаються використовувати на інших ділянках фронту", — зазначив Попович.

Така тактика, вважає військовий оглядач, може мати певний тактичний успіх. Але тільки в тому разі, якщо "м’ясних штурмів" буде дуже багато.

"… тому що для російського командування люди — це ресурс. Ресурс дуже великий, який вони можуть витрачати без оглядки, попри втрати. І саме на це вони роблять ставку", — сказав Денис Попович.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 15 листопада, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Водяного та східніше за Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 17 атак.

ЗС РФ продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних і авіаційних ударів.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що РФ використовує хімзброю та не шкодує резерви. За словами аналітиків, найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка, проте росіяни ведуть активні наступальні дії і на інших напрямках.