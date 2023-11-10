Авдіївка чи Куп'янськ: експерт спрогнозував тактику ЗС РФ під час виборів у Росії (карти)

За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, багато чого на фронті залежить від погодних умов, які вже не дають змоги противнику здійснювати задумані плани. Крім того, фокус кампанії Путіна буде на "хаосі" в Європі та США, а не на війні.

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Незабаром у РФ відбудуться президентські вибори, і нинішній глава держави Володимир Путін має намір зробити акцент своєї кампанії не на війні в Україні, а на нібито стражданнях Заходу й успіхах Росії, незважаючи на санкції. При цьому, до березня атаки на населені пункти триватимуть, хоч і не такі активні, як раніше. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю Obozrevatel розповів, чого очікувати найближчим часом.

За його словами, активність на полі бою вже почала знижуватися і пов'язано це може бути насамперед із погодними умовами. Противник навряд чи здійснюватиме масовані атаки одразу на багатьох напрямках, а зосередиться на кількох.

"Для атак може бути обрана або Авдіївка, або Куп'янськ Вузловий, щоб показати росіянам, що їхня "спеціальна військова операція" йде за планом. Водночас Кремль продовжує розхитувати ситуацію в Європі та інших країнах. Подивіться на події в Словаччині, Угорщині, Сербії, почалася війна в Ізраїлі, Європу накрила хвиля антисемітизму тощо. Відбуваються і провокації", — заявив Олексій Гетьман.

Майор ЗСУ розповів, чого очікувати від ЗС РФ на фронті до виборів президента Фото: DeepStateMAP Майор ЗСУ розповів, чого очікувати від ЗС РФ на фронті до виборів президента Фото: DeepStateMAP

Також нещодавно в повітряний простір Латвії залітав російський винищувач. Це лише доводить, як зазначив майор запасу ЗСУ, що противник планує напружувати ситуацію скрізь, щоб продемонструвати своєму народові нібито спокійну обстановку всередині країни і "хаос" на Заході.

Щойно вибори закінчаться, така риторика сходитиме нанівець і Кремль повернеться до колишніх дій.

"Тоді можуть посилюватися бойові дії вже конкретно на фронті", — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 9 листопада полковник ЗСУ в запасі заявив, що ЗС РФ точно не зможуть захопити Авдіївку в осінньо-зимовий період. За словами Романа Свiтана, третьої хвилі наступу противника на Авдіївському напрямку може не бути через погіршення погодних умов. Це затягнеться щонайменше до весни.