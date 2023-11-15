"Превратили город в помойку": на крышах домов Новой Каховки россияне выставили пулеметы, – мэр

По словам городского главы Владимира Коваленко, к определенным улицам у жителей Новой Каховки вообще доступ перекрыт, а нарушителей этого запрета захватчики стреляют без предупреждения.

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Глава администрации Новой Каховки в Херсонской области Владимир Коваленко отмечает, что в настоящее время в оккупированном городе практически отсутствует российский военный персонал, несмотря на постоянные обстрелы со стороны врага. Об этом Коваленко сообщил в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

"В самом городе постоянно гремит, постоянно обстрелы. В связи с этим абсолютное большинство жителей старается не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она есть почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл", — сказал он.

По утверждению городского главы, некоторые улицы в Новой Каховке полностью недоступны для местных жителей, и нарушителей этого "запрета" оккупанты стреляют без предварительного предупреждения.

"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И выставили со вторых этажей и на крышах жилых домов минометы или пулеметы", — добавил он.

Напомним, по данным ISW от 10 ноября, украинские силы установили постоянный контроль позиций в районе Антоновского моста под Херсоном и перерезали дорогу Алешки–Новая Каховка по меньшей мере в двух местах. Это усложняет передислокацию российских сил на Херсонском направлении.