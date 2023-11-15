В районе Бахмута подразделение ударных БПЛА Lumiere превратило БМ РФ в "жестянку" (видео)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады пообещали и в дальнейшем уничтожать технику российских оккупантов.

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Подразделение ударных БПЛА Lumiere ликвидировало боевую машину российских войск. В Telegram-канале украинские защитники опубликовали подробности.

Бойцы 2-го механизированного батальона 3-я отдельной штурмовой бригады, в который входит данное подразделение, применили ударные дроны. Впоследствии состоялся удар по технике врага. Уничтожение произошло в районе Бахмута.

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Украинские войска не останавливают наступление в районе Бахмута и в Запорожской области, — ISW (карта)

"Третья штурмовая продолжает охоту восточным фронтом на вражескую технику и оккупантов!" — говорится в заметке.

Бои в районе Бахмута — данные от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, по информации Генерального штаба ВСУ от 15 ноября, украинские защитники отбили 12 атак российских оккупантов. Это произошло у Клещиивки, Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины и в дальнейшем штурмовые действия южнее именно Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на Лиманском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия. Это происходило в районах Надии и Серебрянского лесничества Луганской области.

Не оставляют российские войска попыток и окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Напомним, 14 ноября пресофицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты не оставляют попыток вернуть контроль над железной дорогой вблизи Клещиивки, поскольку успех даст им возможность улучшить свои позиции. Враг преимущественно все же применяет пехоту. Именно количеством россияне пытаются достичь результата постоянными атаками, но этого не происходит.