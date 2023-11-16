Обстрел Селидово: возросло количество жертв ракетного удара ВС РФ (фото)
По данным спасателей, в результате прилета российской ракеты погибли как минимум три человека. Под завалами многоэтажного дома могут находиться еще двое граждан.
В городе Селидово Донецкой области спасатели извлекли из-под запалов тело третьей жертвы, погибшей в результате ракетной атаки РФ, которая произошла в среду, 15 ноября. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенного в результате обстрела жилой 4-этажки. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в пресс-службе ведомства.
Ранее было объявлено, что по состоянию на 8:00 на месте расчистки завалов были найдены и извлечены тела двух погибших. Спасатели также уточнили, что согласно предварительной информации, под обломками возможно находятся еще два человека.
В результате российского ракетного обстрела Селидового 15 ноября три человека были травмированы, спасены шесть человек, из них один ребенок. Разрушен частный жилой дом, частично – 4-этажный жилой дом, повреждено 16 частных и семь многоквартирных домов.
Обстрелы Донецкой области: что известно
За прошедшие сутки армия РФ нанесла 19 ударов по мирному населению. Враг применил авиацию, ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию.
Атаки были направлены против 12 населенных пунктов, включая города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Селидово, Торецк, а также поселки Очеретино, Пивденное, села Богоявленка, Евгеньевка, Карловка, Сокол и Трудовое.
В результате обстрелов повреждены 45 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 40 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, колледж, хозяйственная постройка и автомобиль.
Из артиллерии оккупанты обстреляли Евгеньевку и Пивденное — ранили гражданских лиц. Две управляемые авиабомбы "ФАБ" россияне направили на Богоявленку. Повреждены три частных дома, медицинское учреждение.
Торецк враг накрыл "Градами" и артиллерией. Разрушения получили два многоквартирных и два частных дома.
В Карловке вражеские наряды попали в два дома.
Напомним, 15 ноября в Минэнерго заявили о том, что российские военные обстреляли территорию возле теплоэлектростанции в Донецкой области и газопровод в Харьковской. В результате атаки никто из людей не пострадал. Также в министерстве сообщили, что энергогенерирующие мощности продолжат работать в штатном режиме.