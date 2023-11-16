Правила воинского учета в ТЦК: адвокат объяснил, как и когда надо сверять данные
Адвокат рассказал, как изменится обновление данных в ТЦК и СП 2024 года.
Во время мобилизации и военного положения в Украине, согласно постановлению Кабинета министров № 1487, воинский учет осуществляется по месту жительства, на работе, в учреждениях высшего и предвысшего образования, в дипучреждениях за рубежом. Данные о личности военнообязанного должны обновлять в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не реже одного раза в пять лет. Если военнообязанный, резервист или призывник меняет место жительства или другие персональные данные, тогда в 7-дневный срок необходимо сообщить ТЦК. Об этом шла речь в блоге адвоката Александра Камши на сайте NV.
Правила воинского учета данных в ТЦК в Украине обновились с 5 января 2023 года. Поэтому воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов сейчас проводится по месту жительства, в частности в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, по месту работы и учебы. В местах, где нет ТЦК и СП учет ведут местные органы самоуправления.Важно
Также существует ответственность за несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП как для военнообязанных, так и гражданских женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, а также украинок, изъявивших желание служить на военно-учетной специальности.
Какую информацию о себе нужно обновлять в ТЦК
Адвокат Александр Камша рассказал, что в Украине воинский учет осуществляют местные органы самоуправления. Поэтому воинский учет обязывает лицо представить украинский паспорт и военно-учетные документы.
- Призывникам нужно предоставить удостоверение о приписке к призывному участку;
- военнообязанным — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
- резервистам — военный билет.
Юрист отметил, что для того, чтобы сделать запись для обновления данных о призывниках, военнообязанных и резервистов в Едином государственном реестре, они должны дать персональную информацию.
Персональные данные, которые нужно обновить в ТЦК:
- фамилия, имя, отчество;
- дату рождения и место рождения;
- пол;
- место жительства и место пребывания;
- сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения;
- сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей;
- реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);
- данные о гражданстве;
- информацию о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;
- данные о признании человека недееспособным (восстановление дееспособности);
- сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- оцифрованный образ лица лица;
- данные о дате выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины;
- данные об образовании и специальности;
- сведения о состоянии здоровья (в частности об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
- информацию о привлечении к уголовной ответственности (сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления);
- актуальную информацию о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
"Прием на работу или учебу, взятие на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на воинский учет", — добавил юрист.
Когда нужно обновлять данные в ТЦК и СП: исключения и частные случаи
Согласно Правилам воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, такие группы украинцев должны сверять персональные данные с учетными данными ТЦК и СП не реже одного раза в пять лет.
В то же время, по словам адвоката, иногда военнообязанному нужно сообщать об изменениях в более быстрый срок.
"Военнообязанный должен лично в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК и СП для постановки на воинский учет", — добавил адвокат.Важно
О чем нужно помнить военнообязанным
Адвокат посоветовал следить за подачей данных в ТЦК, так как важна их актуальность. Если лицо состоит на учете, в случае необходимости нужно проводить сверку данных во избежание возможности привлечения к административной ответственности.
Штрафы за нарушение
Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета совершенное в особый период влекут наказание в виде штрафа от 50 (850 грн) до 100 (1 700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.
Актуальны ли такие правила для женщин с военным учетом и медицинским образованием
По словам специалиста, украинки, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих ТЦК и СП, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
Если женщина получила медицинскую или фармацевтическую специальность до 30 декабря 2022 года и не состояла до этого на воинском учете, то только с 2027 года работодатель будет иметь право требовать у данных женщин военно-учетные документы при трудоустройстве.
А в отношении женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не работают, адвокат посоветовал им самостоятельно прийти в соответствующий ТЦК и СП и стать на воинский учет военнообязанных.
Напомним, эксперт также объяснил, каким будет 2024 год для Украины, которая сейчас воюет с Россией, а также, ликвидируют ли ТЦК.
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