"На фоне атак украинских БПЛА": в РФ заявили об "усилении ПВО" в Московской области

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, власти провели необходимые "мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны".

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В России заявляют, что власти предприняли шаги по обеспечению безопасности критической инфраструктуры, а также усилили средства противовоздушной обороны в Московской области и еще 16 регионах. Об этом сообщает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает российское издание "РИА Новости".

"Оперативными штабами в регионах (Центрального регионального округа — ред.) приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам", — заявил он.

По его словам, ПВО усилили "на фоне атак украинских беспилотников".

Патрушев добавил, что проведены необходимые "мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны".

Напомним, в подмосковной деревне Морозово Раменского района в пятницу, 1 сентября, силы противовоздушной обороны России уничтожили дрон, похожий на украинский беспилотный летательный аппарат "Бобер". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила беспилотник на подлете к столице, однако вскоре очевидцы показали кадры возгорания.

А в августе создатель раскрыл характеристики БПЛА "Киевская Русь", который долетел до Москвы и нанес удар. По его словам, беспилотник предназначен для доставки целевого снаряжения и грузов. Он состоит из собственно летательного аппарата и платформы управления. Стартует беспилотник катапультой из подготовленной взлетной полосы.