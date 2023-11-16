В Румынии во время учений с Patriot произошел технический сбой

По данным журналистов, во время учений была потеряна связь между пусковой установкой и командным пунктом. Система Patriot автоматически переключила пуск на другую пусковую установку.

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В ходе первых военных учений в Румынии с применением зенитно-ракетных систем Patriot произошел технический сбой, и на данный момент причина инцидента остается неопределенной. Об этом сообщает издание Digi24.

В ходе военных учений военнослужащие осуществили три ракетных запуска с целью перехвата беспилотных летательных аппаратов. Однако третий запуск был задержан почти на час из-за технических неполадок.

Пуск зенитно-ракетных комплексов Patriot прошел на полигоне Капу Мидия при участии премьер-министра Марчела Чолаку, председателя Сената и представителей прессы. Эти военные учения были запланированы на протяжении года.

В ходе учений произошел сбой в связи между пусковой установкой и командным пунктом. В результате автоматическая система Patriot осуществила переключение на другую пусковую установку, обеспечив тем самым непрерывность процесса пуска.

Пока неизвестно, связана ли потеря связи с неисправностью ЗРК, или же это было следствием ошибки личного состава. По словам начальника штаба ВВС Виорела Пане, техническая проблема вызвала небольшую задержку в запуске во время учений.

Напомним, что значительная часть зенитно-ракетных комплексов Patriot армии США уже развернута или находится в процессе развертывания на Ближнем Востоке в связи с продолжающимся кризисом между Израилем и Газой. Однако военное руководство США отмечают ограниченность американских средств наземной ПВО и ПРО на Ближнем Востоке в случае расширения военного конфликта.