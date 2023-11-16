У Румунії під час навчань із Patriot стався технічний збій

За даними журналістів, під час навчань було втрачено зв'язок між пусковою установкою і командним пунктом. Система Patriot автоматично переключила пуск на іншу пускову установку.

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Під час перших військових навчань у Румунії із застосуванням зенітно-ракетних систем Patriot стався технічний збій, і наразі причина інциденту залишається невизначеною. Про це повідомляє видання Digi24.

Під час військових навчань військовослужбовці здійснили три ракетні запуски з метою перехоплення безпілотних літальних апаратів. Однак третій запуск було затримано майже на годину через технічні неполадки.

Пуск зенітно-ракетних комплексів Patriot відбувся на полігоні Капу Мідія за участю прем'єр-міністра Марчела Чолаку, голови Сенату і представників преси. Ці військові навчання були заплановані протягом року.

Під час навчань стався збій у зв'язку між пусковою установкою і командним пунктом. У результаті автоматична система Patriot здійснила перемикання на іншу пускову установку, забезпечивши тим самим безперервність процесу пуску.

Наразі невідомо, чи пов'язана втрата зв'язку з несправністю ЗРК, або ж це було наслідком помилки особового складу. За словами начальника штабу ВПС Віорела Пане, технічна проблема спричинила невелику затримку в запуску під час навчань.

Нагадаємо, що значна частина зенітно-ракетних комплексів Patriot армії США вже розгорнута або перебуває в процесі розгортання на Близькому Сході у зв'язку з тривалою кризою між Ізраїлем і Газою. Однак військове керівництво США наголошує на обмеженості американських засобів наземної ППО і ПРО на Близькому Сході в разі розширення військового конфлікту.