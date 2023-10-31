Ескалація на Близькому Сході: у Пентагоні заговорили про брак комплексів Patriot за кордоном

Американці планують розмістити додатково два батальйони систем Patriot у близькосхідному регіоні. Однак такої кількості просто недостатньо, щоб хоча б наблизитися до задоволення всіх потреб військ США, зазначили експерти.

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Значну частину зенітно-ракетних комплексів Patriot армії США вже розгорнуто або вони перебувають у процесі розгортання на Близькому Сході у зв'язку з триваючою кризою між Ізраїлем і Газою. Однак військове керівництво США відзначають обмеженість американських засобів наземної ППО і ПРО на Близькому Сході в разі розширення військового конфлікту. Про проблеми американців у плані організації повітряної оборони в регіоні йдеться в матеріалі The War Zone.

Після подій 7 жовтня американські військові оголосили про перекидання на Близький Схід цілої низки сил, включно з двома авіаносними ударними групами, експедиційним підрозділом морської піхоти і кількома ескадрильями бойових літаків ВПС США.

Серед інших додаткових армійських засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які також поспіхом прямують у регіон, — два повних батальйони Patriot. Крім того, армія США збиралася відправити на Близький Схід батарею ЗРК Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) і зенітно-ракетні комплекси малої дальності Avenger.

"По суті це частина масштабнішої операції, у межах якої американські ВПС здійснюють доставлення військової допомоги Ізраїлю, а також перекидають персонал і матеріальні засоби в інші точки Близького Сходу", — зазначили оглядачі.

При цьому кожен батальйон ППО складається зі штабу і від трьох до п'яти вогневих батарей. Кожна батарея може мати до восьми пускових установок на причепі, а також багатофункціональну РЛС.

Таким чином, пара батальйонів, яким було доручено розгортання на Близькому Сході, становить понад 13% від загальної кількості розгорнутих Patriot. Принаймні близько 20% тих систем, які ще не перебувають на озброєнні за межами США, а можливо, і більше.

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Тим часом розмір наявного у США арсеналу засобів ППО і ПРО накладає реальні обмеження на те, що вона може і не може запропонувати в плані протиповітряної і протиракетної оборони у відповідь на кризи та інші непередбачені обставини. Ситуацію ускладнюють і потенційні загрози від Китаю в Тихоокеанському регіоні, де США можуть зіткнутися з безпрецедентною кількістю безпілотників, балістичних ракет, а також гіперзвукової зброї, від якої доведеться захищатися на величезних територіях.

У підсумку експерти дійшли висновку, що в структурі сил системи Patriot просто недостатньо можливостей, щоб хоча б наблизитися до задоволення всіх потреб, не кажучи вже про те, щоб впоратися з їхнім бойовим виснаженням.

"Система Patriot користується величезним міжнародним попитом, зокрема в Україні, і оскільки кількість невиконаних замовлень зростає і, ймовірно, в найближчому майбутньому стане ще більшою, це може створити додаткові проблеми для армії", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 27 жовтня наказав завдати ударів по двох іранських об'єктах, розташованих на території Сирії. Рішення було ухвалено як відповідна реакція на атаки з боку підтримуваних Тегераном бойовиків на американські військові бази.