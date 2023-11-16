ВСУ в Донецкой области зашли на территорию, которая была в оккупации с 2016 года, — военкор РФ

Силы обороны Украины атаковали российские позиции на территории так называемой "ДНР". Оккупанты пытались их отбить.

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Силы обороны продвинулись на Горловском направлении и зашли на территорию, которая ранее была оккупирована. О боях под Горловкой 15 ноября сообщил российский военкор Александр Сладков.

"На одной из окраин (знаю где) стоит двугорбый, как верблюд террикон. Один из его холмов, дальше от Горловки, противнику удалось взять штурмом. Линия фронта теперь проходит между холмами, по впадине террикона. По моим данным, наши ребята сейчас штурмуют вторую вершину, восстанавливая положение", — написал он.

16 ноября он проинформировал, что на Горловском направлении затишье, а россиянам скорее всего не удалось отбить свои позиции.

"Затишье. Последняя атака противника была отбита вчера в 19:00", — говорится в сообщении.

Карта боев на Горловском направлении от Telegram-канала "Контрнаступление ВСУ"

В украинском телеграм-канале Kravchuk сообщили, что речь идет о территории, которая была захвачена оккупантами в 2016 году.

Информацию о продвижении Сил обороны на Донетчине обнародовали в отчете Института изучения войны (ISW).

"15 ноября украинские войска осуществили локальные атаки к югу от Бахмута и имеют подтвержденные территориальные достижения", — заявили в ISW.

Также геолоцированные кадры показывают, что украинские Силы обороны незначительно продвинулись на юго-восток от Торецка (23 км к юго-западу от Бахмута).

Напомним, что 16 ноября генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что сейчас ВС РФ пытаются перехватить инициативу, но если союзники Украины будут действовать гораздо активнее, то ВСУ могут достичь существенных успехов.

Ранее сообщалось, что у россиян стало меньше РСЗО. За первую половину ноября российские оккупационные войска потеряли 46 реактивных систем залпового огня.