"Наблюдаем интересную тенденцию": военный эксперт рассказал, почему у россиян стало меньше РСЗО

Ноябрь может стать рекордным в уничтожении российских реактивных систем залпового огня. ВС РФ стягивают РСЗО ближе к линии фронта, пытаясь конкурировать с украинской артиллерией.

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У российских оккупантов в последнее время существенно уменьшилось количество РСЗО, и процесс их уничтожения будет продолжаться. Об этом сообщил военно-политический обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Интересная тенденция. За первую половину ноября российские оккупационные войска потеряли 46 РСЗО. Это даже больше, чем потери их РСЗО за ряд месяцев в 2022-2023 годах. Возможно, в ноябре можно будет говорить о новом рекорде уничтожения российских РСЗО", — прокомментировал он потери оккупантов.

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Военный эксперт отметил, что российские захватчики пытаются стянуть реактивные системы залпового огня ближе к линии фронта, чтобы конкурировать с украинской артиллерией, но им это не очень удается.

"Российское командование снова начало РСЗО подтягивать ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы создавать конкуренцию украинской артиллерии в вопросах контрбатарейной борьбы и для поражения тылов. В результате, она оказывается в максимально благоприятной зоне поражения. Что тут скажешь. Выхода они другого не найдут, а потому "Грады", "Смерчи" и "Ураганы" будут стабильно и системно гореть и в дальнейшем. За чем мы и наблюдаем", — прокомментировал Александр Коваленко.

Напомним, что на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 1 вражескую РСЗО и три артиллерийские системы. Также было "отминусовано" 4 танка.

На Херсонщине дрон Нацгвардии уничтожил РСЗО "Град" ВС РФ. Российская установка успела отстреляться по украинским позициям, а после этого получила "наказание" от FPV-дрона Сил обороны Украины.