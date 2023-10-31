Подбили посреди ночи: на Херсонщине дрон Нацгвардии уничтожил РСЗО "Град" ВС РФ (видео)

Российская установка "Град" успела отстреляться по украинским позициям, свидетельствует видео. Впрочем после этого получила "наказание" от FPV-дрона Сил обороны Украины.

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На Херсонщине операторы FPV-дронов 11 бригады Нацгвардии выследили российскую установку "Град", которая обстреливала украинскую территорию. Обстрелы происходили ночью, и именно ночью дрон подобрался к РСЗО и взорвал ее. Об ударе по РСЗО "Град" ВС РФ рассказал украинский волонтер Сергей Стерненко.

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Стерненко сообщил, что дроном управлял оператор экипажа "Самосуд" подразделения БПЛА "Ласточка" 11 бригады Национальной гвардии. Удар нанесли ночью, поскольку военные ВС РФ начали опасаться атак FPV-дронов, поэтому перестали действовать днем.

На видео видно, что российская РСЗО "Град" стоит посреди поля и стреляет в сторону украинских позиций. Установка успела выпустить более 24 ракет, пока к ней направлялся украинский дрон. Тем временем устройство облетело российские позиции и наконец ударило по устройству.

Ситуация на Херсонщине — детали

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ на утро 31 октября указано, что российские войска наносят массированные удары по территории правобережья Херсонской области. Авиация угрожала Новобериславу, Змиевке, Казацкому, Ивановке, Бериславу, Николаевке, Антоновке, Тягинке, говорится в отчете. За прошедшие сутки враг обстрелял 110 населенных пунктов неподалеку от всей линии фронта — от Харьковщины до Херсонщины.

Днем 31 октября россияне дважды обстреляли центр Херсона, сообщили местные власти. В частности, около 10 ч. под удар попал Днепровский район, в результате чего погиб мужчина — сгорел в автомобиле. Около 11 ч. состоялась еще одна атака, возможно, баллистической ракетой, выпущенной из Крыма. От этого удара получил ранения один гражданин, а около десятка авто было повреждено.

Между тем австрийский военный эксперт Том Купер уверен, что у ВСУ достаточно сил, чтобы открыть второй фронт на Херсонщине. При этом он описывает ситуацию, сложившуяся на левобережье: здесь Силы обороны расширили плацдарм, который уже имеет площадь более 250 кв. км.

Напоминаем, журналисты подсчитали, сколько различных ракет и дронов собрала РФ для зимних ударов по Украине. Согласно предварительным оценкам, может идти об около 700 снарядов. Между тем уменьшилось количество дронов, которые тревожили Москву: боец ВСУ объяснил, сколько стоит один дальнобойный беспилотник, способный пролететь 400 км вглубь России.