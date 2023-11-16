Глава МИД Британии заверяет Киев в безграничной поддержке, хотя сам сократил тысячи военных, — СМИ

Журналисты отмечают, что опытный министр Дэвид Кэмерон в 2010 году урезал бюджет британской армии более, чем на 43 млрд евро. При нем без работы остались "тысячи солдат, моряков и пилотов".

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Выбор столицы Украины в качестве первого города для зарубежного визита нового главы британского МИД говорит о важности поддержки Украины в борьбе против российского вторжения, даже на фоне боевых действий в Секторе Газа. Об этом пишет Sky News.

А то, что президент Украины Владимир Зеленский встречал Дэвида Кэмерона в Киеве с почестями, которые обычно оказывают премьер-министру, говорит о том, насколько важно, что именно бывший руководитель правительства возглавил внешнеполитическое британское ведомство.

Вместе с тем, за всем кабинетным опытом Кэмерона тянется и балласт в виде решения в разы сократить бюджетные расходы на вооруженные силы своей страны. Но ВСУ британский министр пообещал поддерживать столько, сколько потребуется.

Будучи премьером в 2010 году, он заявил, что сокращение рабочих мест для тысяч солдат, моряков и пилотов было необходимо, чтобы закрыть бюджетную дыру в расходах на армию на сумму в 38 млрд фунтов стерлингов (более 43 млрд евро), оставленную предшественниками из лейбористской администрации.

Баланса в сметах Министерства обороны не наблюдается и спустя почти 15 лет. Только теперь у Великобритании армия намного меньше и, соответственно, и не так, как прежде способна оказывать поддержку, не говорят уже о том, чтобы проводить изнурительные военные операции масштаба, сопоставимого с той, в которой участвует Украина, отмечают авторы публикации.

Встреча Кэмерона с Зеленским: что обсудили

На встрече с Зеленским он напомнил о своем давнем соперничестве с бывшим премьером Борисом Джонсоном.

"У нас были разногласия с моим другом Борисом Джонсоном, — сказал он Зеленскому. — Мы знакомы около 40 лет, и поддержка Украины было лучшим, что его правительство когда-либо делало", — отметил Кэмерон.

Встреча Кэмерона с Зеленским

Первыми словами, с которыми украинский президент обратился к новому британскому министру, касались того, что война в Израиле отвлекла внимание мировой общественности от Украины.

Кэмерон в ответ сказал, что появление его в Киеве следует расценивать как сигнал того, что Британия продолжает "оказывать моральную, дипломатическую, экономическую и, что самое важное, необходимую военную поддержку Украине не только в этом или в следующем году, но столько, сколько это понадобится".

Напомним, что накануне, 15 ноября, Джо Байден впервые за год лично встретился с Си Цзиньпином и заявил, что конкуренция не должна перерасти в конфликт.

Также сообщалось, что Госдума РФ приняла бюджет на 2024 год, в котором для военных нужд предусмотрен рекордный в истории современной России объем средств.