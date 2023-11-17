Угроза будет долгой: надо прекратить "магические размышления" о поражении РФ, — ISW

Экс-офицер разведки США Юджин Румер рассказал, что Запад должен сообщить гражданам о том, что угроза со стороны осмелевшей и ревизионистской России будет оставаться еще долго.

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Запад должен прекратить "магические размышления" о поражении России. Так, президент РФ Владимир Путин не собирается сдаваться. Об этом написал в статье для Wall Street Journal бывший офицер американской разведки Юджин Румер.

По его словам, контрнаступление ВСУ не привело к прорыву, который дал бы Украине сильную позицию на переговорах. Более того, в Штатах наблюдаются проблемы с двухпартийной поддержкой Киева.

"Власть Путина парадоксальным образом усилилась после неудавшегося июньского мятежа Евгения Пригожина. Народная поддержка войны остается твердой, а поддержка Путина со стороны элиты не сломалась", — написал Румер.

Он отметил, что санкции помешали военным усилиям Кремля гораздо меньше, чем ожидалось западными политиками. Оборонные заводы в РФ наращивают объемы своего производства, они переходят на современные стандарты.

Более того, как написал Румер, технократы из российского правительства, смогли хорошо справиться с экономикой. Они доказали свою устойчивость и изобретательность.

"Повышенные цены на нефть, отчасти вызванные тесным сотрудничеством с Саудовской Аравией, пополняют государственную казну. Украина, напротив, сильно зависит от вливаний западных денег", — сказано в материале.

Румер отметил, что РФ также поддерживают различные страны так называемого "Глобального Юга". Они же обвиняют Запад в двойных стандартах.

Бывший офицер американской разведки считает, что Запад должен сообщить гражданам о том, что угроза со стороны осмелевшей и ревизионистской России будет оставаться еще долго. Более того, необходимо продолжать помогать Украине даже после окончания боевых действий.

Также журналисты писали, что патовая ситуация в Украине продлится еще год. По мнению главреда издания Яна Бреммера, Путин ждет, какова будет дальнейшая поддержка Западом Украины и какими будут результаты президентских выборов в США в 2024 году. А тем временем он будет посылать новых рекрутов на войну.