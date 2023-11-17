РФ пошла ва-банк: у Зеленского заявили, что Запад понимает последствия войны в Украине (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, западные партнеры, которые предоставляют Украине оружие, инвестируют в будущее всего мира.

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Международные партнеры Украины понимают последствия войны и ее окончания в пользу России. Запад, помогая Киеву, инвестирует в будущее мира. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, Россия будет терять субъектность, и она будет и дальше убивать, потому что она пошла ва-банк.

"Мы с вами осознаем этого и не только мы. Это очень хорошо, что и в США, и в европейских странах понимают природу современной России, природу войны как таковой, последствия, если эта война будет неправильно финализирована. Понимают — и это очень хорошо", — отметил советник главы ОП.

Кроме того, Подоляк заявил, что западные партнеры, которые предоставляют Украине оружие, инвестируют в будущее всего мира. Запад понимает, что Украина может убрать из глобального пространства один из источников нестабильности – Россию.

"Это меньшая цена, чем если РФ будет продолжать доминировать и финансировать те или иные проявления агрессии на разных континентах, на разных территориях", — добавил Подоляк.

Михаил Подоляк о войне Украины против РФ

Напомним, что журналисты писали, что патовая ситуация в Украине продлится еще год. По мнению главреда Times Яна Бреммера, Путин ждет, какова будет дальнейшая поддержка Западом Украины и какими будут результаты президентских выборов в США в 2024 году. А тем временем он будет посылать новых рекрутов на войну.