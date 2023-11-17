Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Миссия выполнима": пограничники показали охоту на Shahed (видео, фото)

Прожектор пограничников, шахеды, дроны, пограничники, Уничтожение Shahed
Пограничники показали охоту на вражеские "шахеды"

Охотники за вражескими дронами находятся на дежурстве 24/7. Бойцы во время массированных атак обнаруживают иранские Shahed с помощью прожекторов и тепловизоров.

Related video

Одна из мобильных огневых групп украинских пограничников показала, как проходит их "рабочий день" по отлавливанию "шахедов" врага. Об этом можно узнать из видео Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники оперативно выезжают на определенное место и эффективно отрабатывают по цели. Обнаруживают Shahed с помощью прожекторов и тепловизоров, а уничтожают — из имеющегося вооружения, рассказал один из бойцов.

шахеты врага — как их уничтожают Fullscreen
Пограничная служба охотится на дроны врага

"Нужно вовремя выезжать на место, все делать слаженно, чтобы каждый понимал, что от него требуется", — рассказывает старший мобильной огневой группы пограничник Александр.

Как прожектор пограничников обнаруживает Шахеты врага Fullscreen
Прожектор-ловец "шахедов"

Как пограничники выявляют Shahed

Пока враг, как ранее предупреждало командование, готовится атаковать инфраструктуру Украины с воздуха, в частности, ударными дронами, уничтожать воздушные цели готовятся и украинские военнослужащие.

На видео можно увидеть антидронную работу бойцов. Вражеские "шахэды" они обнаруживают с помощью прожекторов.

Охота на "шахеды" украинских пограничников

"Ночью где-то на километр такой прожектор лучом бьет в небо. Работает достаточно хорошо. Если противник попал в луч, мы по нему работаем", — рассказывает пограничник.

Шахеды — уничтожение на границе Fullscreen
Как украинские пограничники уничтожают вражеские дроны

Он добавил, что охотники за вражескими дронами — украинские пограничники — находятся на дежурстве 24/7.

"Очередь постоянно... Издыхаем. Или просто ждем", — говорит боец.

По его словам, главное увидеть вражеский дрон во время массированной атаки.

Напомним, с приближением холодов Украину ждет очередная попытка агрессора ракетного террора. Аналитик Александр Кочетков оценил возможности врага, а также нашу способность противостоять атакам на критическую инфраструктуру.

10 ноября обломки вражеского "шахеда" упали на территории частного сектора в Черкасской области, в результате чего несколько зданий были повреждены. На Киевщине попаданий зафиксировано не было, поскольку силы ПВО уничтожили все вражеские цели.