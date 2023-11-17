Преемник Путина: у Зеленского ответили, кто может заменить главу Кремля

В ОП ответили, кто станет следующим президентом России после выборов 2024 года, оценив шансы трех претендентов на кресло.

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Следующим президентом Российской Федерации после Владимир Путина может стать один из трех главных претендентов на его кресло, о которых говорят в последнее время в СМИ. Однако действительно ли такие лица, как Дмитрий Медведев, Николай Патрушев или его сын Дмитрий способны возглавить страну? В интервью "24 Каналу" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, кто возглавит Россию после Путина.

Подоляк прокомментировал каждого из круга Путина, о ком в последнее время говорят, как о возможном следующем президенте России.

Медведев относится к категории "шутов"

По словам советника руководителя ОП, Дмитрий Медведев давно выполняет роль кремлевского шута, но даже с ней не способен хорошо справиться. И все же Медведев будет выполнять функцию шута до конца.

"Сегодня даже в России к нему мало кто относится положительно. Бывший президент страны-агрессора ни на что не влияет и не принимает никаких решений. Он не может быть кандидатом в диктаторы, потому что никто просто не поверит, что шут является диктатором", — сказал Подоляк.

Он отметил, что те, кто предполагает какую-то замену Путину, ошибаются.

"Это был заговор элит. Российским президентом и его "политбюро" была построена конкретная политическая конструкция, которая имеет свои свойства. Для того, чтобы эта конструкция продолжала работать, нужна фигура уровня Путина. Преемник главы России должен быть настолько харизматичным, пассионарным лицом, чтобы все боялись нарушить внутренние элитные договоренности, которые были сделаны еще при Путине", — добавил Подоляк.

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Патрушев-младший не способен занять место президента РФ

Подоляк считает, что сыну Дмитрию Патрушеву — сыну соратника Путина, председателя Совета безопасности РФ Николая Патрушева — "не хватает харизмы".

"Он не является влиятельным лицом для политических элит. Старший Патрушев, возможно, хотя даже он вызывает вопросы, а младший — это вообще фикция", — высказался Подоляк.

По его мнению, как только изменится сердцевина системы, элиты предложат переписать свой внутренний договор, чтобы прийти к каким-то новым договоренностям относительно того, кто и на что может претендовать.

Подоляк отметил, что это можно ускорить. А для этого — разрушить базовый миф о том, что Путин — смелый, влиятельный человек, который контролирует все процессы.

"Это то, что не до конца сделал Евгений Пригожин", — добавил Михаил Подоляк.

Параллельно также нужно уничтожить миф о том, что Россия является непобедимым государством с мощной армией и ВПК. Над этим сейчас успешно работает Украина. Итак, осталось закончить первую часть и втянуть Россию во внутренние распри.

В то же время, по его мнению, секретарь совета безопасности России Патрушев будет делать все возможное, чтобы РФ возглавил его сын Дмитрий. Однако Патрушев не имеет достаточного влияния и ресурсов, чтобы обеспечить переход власти от Путина.

"Это должно было бы быть сделано, как во времена позднего Ельцина, когда ближайшее окружение решило передать власть Путину без конкурентных политических процессов. Такого ресурса у Патрушева нет. Есть определенные иллюзии, поэтому попытки будут. Однако у них ничего не получится и это является следствием крайне неудачной войны в Украине", — добавил Подоляк.

Патрушев может повторить "подвиг" Пригожина

Путин, по словам Подоляка, зависит от Патрушева. Он уже не имеет ресурса, который был у него до начала полномасштабного вторжения в Украину, и теперь чувствует себя "не в своей тарелке".

"Патрушев имеет совсем другое влияние, чем до начала полномасштабного вторжения. Существует необратимость определенных исторических процессов, даже если они маленькие и незаметные. Сейчас российские политические элиты теряют доверие и ненавидят друг друга. Они оказались в политическом цугцванге, поэтому не могут принять соответствующих решений", — отметил советник главы ОП.

Он также добавил, что современная власть РФ ведет войну просто ради войны. Ведь это единственный политический процесс для России, который позволяет элитам удержать друг друга в пределах тех договоренностей, которые были до начала большой войны в Украине.

Напомним, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит сомневаться в победе Владимира Путина на следующих выборах 2024 года. Песков считает, что после выборов президента РФ возглавит "такой же" Путин или "другой, но такой же".