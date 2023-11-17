Россияне показали присутствие украинских военных на терриконе возле Горловки, — соцсети (видео, карта)

В сообщении говорится о том, что на видео, которое фиксировали захватчики, в траншеях россиян можно увидеть бойцов Сил обороны Украины.

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Силы обороны Украины, вероятно, присутствуют на терриконе в окрестностях Горловки. В Telegram-канале In Factum, авторами которого могут быть украинские военные, опубликовали подробности.

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В сообщении говорится о том, что на видео, которое фиксировали российские захватчики, можно увидеть бойцов Сил обороны Украины. Украинские защитники продвигаются в одной из траншей. События происходят именно на одном из терриконов в окрестностях Горловки.

Сейчас информацию в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины относительно вероятного продвижения в этой локации не комментировали.

Ситуация в районе Горловки

Силы обороны Украины атаковали российские позиции, как сообщил военкор РФ Александр Сладков, вблизи Горловки. Бойцы зашли на территорию, которая ранее была оккупирована. Он отметил, что линия фронта теперь проходит между холмами, по впадине террикона. В украинском Telegram-канале Kravchuk сообщили, что речь идет о территории, которая была захвачена оккупантами в 2016 году.

Напомним, 16 ноября боец Сил обороны рассказал, что украинская ДРГ перешла линию фронта в Запорожской области и расстреляла оккупантов в подвале. Украинские защитники ликвидировали часовых российских оккупантов и спустились в подвал, где в это время отдыхал личный состав врага. Захватчиков расстреливали как в тире. В итоге — значительное количество убитых и раненых россиян.