Росіяни показали присутність українських військових на териконі біля Горлівки, — соцмережі (відео, карта)

У повідомлені йдеться про те, що на відео, яке фіксували загарбники, у траншеях росіян можна побачити бійців Сил оборони України.

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Сили оборони України, ймовірно, присутні на териконі на околицях Горлівки. У Telegram-каналі In Factum, авторами якого можуть бути українські військові, опублікували подробиці.

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У повідомлені йдеться про те, що на відео, яке фіксували російські загарбники, можна побачити бійців Сил оборони України. Українські захисники просуваються в одній з траншей. Події відбуваються саме на одному з териконів на околицях Горлівки.

Наразі інформацію у Генеральному штабі Збройних сил України щодо ймовірного просування у цій локації не коментували.

Ситуація в районі Горлівки

Сили оборони України атакували російські позиції, як повідомив військкор РФ Олександр Сладков, поблизу Горлівки. Бійці зайшли на територію, яка раніше була окупована. Він зазначив, що лінія фронту тепер проходить між горбами, по впадині терикона. В українському Telegram-каналі Kravchuk повідомили, що йдеться про територію, яка була захоплена окупантами у 2016 році.

Нагадаємо, 16 листопада боєць Сил оборони розповів, що українська ДРГ перейшла лінію фронту у Запорізькій області та розстріляла окупантів в підвалі. Українські захисники ліквідували вартових російських окупантів і спустилися в підвал, де в цей час відпочивав особовий склад ворога. Загарбників розстрілювали як в тирі. В підсумку — значна кількість вбитих та поранених росіян.