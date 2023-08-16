Понад 20 тисяч мобілізованих із Горлівки загинули на війні проти України, – ЦНС

У Горлівці зростає соціальна напруга. Мешканці міста Донецької області незадоволені, що їх знову мобілізують для війни проти України.

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Понад 20 тисяч людей, яких Росія мобілізувала у тимчасово окупованій Горлівці, загинули. Про це повідомили на сайті Центрі Національного спротиву.

У повідомленні йдеться про те, що окупаційна адміністрація міста на Донеччині поскаржилась в Москву у зв'язку з високими втратами серед мобілізованих мешканців Горлівки.

Загарбники знову вирішили запустити процес підготовки до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території. Вони мають наміри заповнити втрати, й вже зараз формують списки чоловіків із місцевих.

"План з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки", – йдеться у дописі.

Місцеві колаборанти відреагували на ініціативу негативно. У місті зростає соціальна напруга. Мешканці знають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України загинуло понад 20 тисяч осіб, що проживали у населеному пункті. Їх примусово мобілізували у 2022 році.

У ЦНС нагадали, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином. Росіяни з таких людей створюють передові загони та кидають на українські позиції, оскільки окупантам вигідна смерть місцевих.

У повідомлені зазначається, що для досягнення ефемерних цілей минулого року було мобілізовано 300 тисяч громадян РФ. Результатом цієї мобілізації стали сотні тисяч трупів та поранених росіян, що посилило соціальну напругу вже у самій Росії.

Росіяни мають намір збільшити темпи мобілізації саме на окупованих землях, оскільки це їм дозволить підтримувати популярність теми війни серед власного населення.

Нагадаємо, Bloomberg у березні 2023 року повідомило, що в РФ планують мобілізувати 400 тисяч осіб, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Москва зосередилася на підготовці до наступу.