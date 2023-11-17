В разведке Британии сообщили о применении ВС РФ самолета А-50 для С-400: в ВСУ отреагировали

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, этот вид авиации применяется на фронте с первых дней вторжения противника, однако пока что он не подтверждает заявления аналитиков из Лондона.

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Аналитики из разведки Министерства обороны Великобритании заявили, что РФ впервые использовала самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. При этом, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона поделился другими данными.

По его словам, противник использует этот вид авиации с первых дней полномасштабного вторжения, однако использование самолета для обнаружения целей для ЗРК С-400 он пока что не подтвердил.

"А-50 применяют оккупанты с первых дней войны. На севере, но сейчас чаще всего в акватории обоих морей. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, такие как AWACS, есть у наших партнеров НАТО. Его задача и состоит в том, чтобы обнаруживать", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил отметил, что противник подымает самолет А-50 высоко в небо, чтобы попробовать обнаружить воздушные цели, однако нет подтверждений того, о чем заявили в британской разведке. Использование самолета с системами С-400 пока что не подтверждается.

"Не знаю, как можно его там с С-400… Это командный пункт, пункт управления в воздухе, обеспечивающий информацией российские войска, российские подразделения. Он это уже делает с первых дней войны", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 17 ноября в британской разведке заявили, что РФ впервые использовала самолет А-50. По мнению аналитиков, для более эффективного выполнения своих задач ВС РФ могут идти на риск и давать возможность А-50 долетать ближе к линии фронта.