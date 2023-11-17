У розвідці Британії повідомили про застосування ЗС РФ літака А-50 для С-400: у ЗСУ відреагували

За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, цей вид авіації застосовується на фронті з перших днів вторгнення ворога, однак поки що він не підтверджує заяви аналітиків із Лондона.

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Аналітики з розвідки Міністерства оборони Великої Британії заявили, що РФ уперше використала літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. При цьому, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону поділився іншими даними.

За його словами, противник використовує цей вид авіації з перших днів повномасштабного вторгнення, однак використання літака для виявлення цілей для ЗРК С-400 він поки що не підтвердив.

"А-50 застосовують окупанти з перших днів війни. На півночі, але зараз найчастіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення, такі як AWACS, є у наших партнерів НАТО. Його завдання і полягає в тому, щоб виявляти", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил зазначив, що противник піднімає літак А-50 високо в небо, щоб спробувати виявити повітряні цілі, проте немає підтверджень того, про що заявили в британській розвідці. Використання літака з системами С-400 поки що не підтверджується.

"Не знаю, як можна його там із С-400. Це командний пункт, пункт управління в повітрі, який забезпечує інформацією російські війська, російські підрозділи. Він це вже робить із перших днів війни", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 17 листопада у британській розвідці заявили, що РФ уперше використала літак А-50. На думку аналітиків, для ефективнішого виконання своїх завдань ЗС РФ можуть іти на ризик і давати можливість А-50 долітати ближче до лінії фронту.