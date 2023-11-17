"Готовил теракт в воинской части": в российском Хабаровске задержали школьника, — СМИ (фото)

Российские следователи утверждают, что девятиклассник якобы планировал забросать воинскую часть коктейлями Молотова. На подростка завели уголовное дело.

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В Российской Федерации, в городе Хабаровск, ученика девятого класса обвинили в подготовке теракта на территории воинской части. Об этом написал российский Telegram-канал "База" 17 ноября.

Сообщается, что 15-летнего Егора задержали представители российских спецслужб. Следствие считает, что подросток собирался устранить власть РФ посредством терактов, распространяя соответствующие сообщения в основанной им группе в Telegram.

Согласно версии следователей, девятиклассник хотел устроить теракт на территории местной воинской части. По их словам, осуществить задуманное он намеривался при помощи коктейлей Молотова, а инструкцию по изготовлению взрывчатки якобы нашел в Сети.

"Несколько дней назад Егор был задержан. На него возбудили дела о начале обучения в целях террористической деятельности и о подготовке к теракту", — говорится в публикации.

Подростка из Хабаровска обвиняют в намерении атаковать воинскую часть Фото: Baza

По данным Telegram-канала Astra, поводом для возбуждения дела против Егора стал Telegram-канал "Православная Республика", который, как утверждается, вел мальчик. Он якобы создал движение "Республика Православия" и "хотел" привести это движение к власти в РФ, в том числе прибегая к терактам.

Авторы каналы выяснили, что подросток воспитывается в неполной многодетной семье. Друзья школьника характеризуют его как "тихого, доброго", а также отмечают, что не знают о канале "Православная Республика" и не верят в причастность своего друга к такому "движению".

Мать Егора отказалась давать комментарии представителям Telegram-канала, заявил, что "помощь ей не нужна".

Напомним, в России в ночь на 16 ноября вспыхнула воинская часть в Волгоградской области. Местные жители сообщают о звуках взрывов перед пожаром. Пожар на объекте Минобороны, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань, начался около часа ночи.

Ранее, 14 ноября также загорелась воинская часть в Краснодарском крае России. Судя по сообщениям в местном чате, пожар мог произойти на лесопилке, расположенной на территории части.