"Готував теракт у військовій частині": у російському Хабаровську затримали школяра, — ЗМІ (фото)

Російські слідчі стверджують, що дев'ятикласник нібито планував закидати військову частину коктейлями Молотова. На підлітка завели кримінальну справу.

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У Російській Федерації, у місті Хабаровськ, учня дев'ятого класу звинуватили в підготовці теракту на території військової частини. Про це написав російський Telegram-канал "База" 17 листопада.

Повідомляється, що 15-річного Єгора затримали представники російських спецслужб. Слідство вважає, що підліток збирався усунути владу РФ за допомогою терактів, поширюючи відповідні повідомлення в заснованій ним групі в Telegram.

Згідно з версією слідчих, дев'ятикласник хотів влаштувати теракт на території місцевої військової частини. За їхніми словами, здійснити задумане він мав намір за допомогою коктейлів Молотова, а інструкцію з виготовлення вибухівки нібито знайшов у Мережі.

"Кілька днів тому Єгор був затриманий. На нього порушили справи про початок навчання з метою терористичної діяльності та про підготовку до теракту", — йдеться в публікації.

Підлітка з Хабаровська звинувачують у намірі атакувати військову частину Фото: Baza

За даними Telegram-каналу Astra, приводом для порушення справи проти Єгора став Telegram-канал "Православна Республіка", який, як стверджується, вів хлопчик. Він нібито створив рух "Республіка Православ'я" і "хотів" привести цей рух до влади в РФ, зокрема вдаючись до терактів.

Автори канали з'ясували, що підліток виховується в неповній багатодітній родині. Друзі школяра характеризують його як "тихого, доброго", а також зазначають, що не знають про канал "Православна Республіка" і не вірять у причетність свого друга до такого "руху".

Мати Єгора відмовилася давати коментарі представникам Telegram-каналу, заявив, що "допомога їй не потрібна".

Нагадаємо, у Росії в ніч на 16 листопада спалахнула військова частина у Волгоградській області. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів перед пожежею. Пожежа на об'єкті Міноборони, розташованому за два кілометри від селища Котлубань, розпочалася близько першої години ночі.

Раніше, 14 листопада також загорілася військова частина в Краснодарському краї Росії. Судячи з повідомлень у місцевому чаті, пожежа могла статися на лісопилці, розташованій на території частини.