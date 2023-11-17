Для безопасной работы электростанциям в Украине нужны противоракетные системы, — ДТЭК

По словам гендиректора компании Максима Тимченко, энергоблоки восьми из 13 станций уже восстановлены, а на двух все еще проводятся ремонтные работы.

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В крупнейшей частной энергетической компании Украины заявили, что их электростанциям нужно больше противоракетных систем, чтобы можно было бы работать безопасно. Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

"Мы не сможет себя защитить от баллистических ракет, если у нас не будет систем противовоздушной обороны", — отметил Тимченко.

С начала полномасштабного вторжения из Европы и бывших стран соцлагеря Украине поставили сотни трансформаторов, километры кабелей и тысячи дизельных генераторов.

По словам руководителя компании, президент Украины Владимир Зеленский совместно с правительством делает все возможное, чтобы донести посыл о том, что стране нужно это оборудование для защиты энергетической инфраструктуры.

Итогом российских обстрелов стало то, что 50% мощностей компании были повреждены, уничтожены или оккупированы, что привело к отключениям электроэнергии, сказал Тимченко.

Энергоблоки восьми из 13 станций уже восстановлены, на двух все еще проводятся ремонтные работы.

Напомним, что, накануне, 16 ноября, сообщалось, что после российских обстрелов украинской ТЭС в ДТЭК рассказали о последствиях.

Также сообщалось, что в Киевской области без света остались восемь тысяч домов.