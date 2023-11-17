Как рождалась легенда: россияне показали ракетного удара ВСУ по Чернобаевке (видео)

По словам журналиста Левка Стека, ролик был снят в марте 2022 года, когда Чернобаевка находился под оккупацией ВС РФ.

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Появилось видео с последствиями удара Сил обороны Украины по российским войскам в Чернобаевке Херсонской области. Ролик опубликовал журналист "Радио Свобода" Левко Стек в Telegram.

По его словам, кадры были сняты в марте 2022-го года.

"Легендарная Чернобаевка. Далекий март 2022 года. Только сейчас мы можем увидеть, как рождалась эта легенда. Россияне опубликовали результаты одного из ракетных обстрелов со стороны ВСУ", — подписал видео журналист.

Видео из Чернобаевки

Удары ВСУ по россиянам в Чернобаевке: что известно

Отметим, что в марте 2022 года, тогдашний советник Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что ВСУ ударили по российским войскам в Чернобаевке 7 раз. Как сообщалось, Впервые по захваченному оккупантами аэродрому в населенном пункте украинские военные ударили 27 февраля. Уже 7 марта в Чернобаевке уничтожили более 30 единиц авиации врага, технику и живую силу. Еще через три дня оккупанты снова потерпели поражение в результате атаки ВСУ, из-за чего лишились не менее семи вертолетов стоимостью около $130 млн долларов, которые обстреливали Одессу, Николаев и другие города.

Чернобаевка на карте Фото: deepstatemap.live

Также напомним, что аналитик рассказал, сможет ли РФ нарастить производство в 2024-м. По словам руководителя центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, противник планирует в следующем году продолжать обходить санкции, чтобы закупать необходимые для военной промышленности компоненты.