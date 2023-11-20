"Продвинулись вблизи железной дороги": ВСУ контратаковали в районе Авдеевки, — ISW (карта)

Российские оккупанты также пытались наступать, но подтвержденных успехов не имели. По мнению аналитиков, дождливая погода замедляет боевые действия, но не останавливает атаки как вражеских, так и украинских войск.

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Украинские силы контратаковали в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW) за 19 ноября.

"Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что украинские силы продвинулись вблизи железной дороги на юго-восток от Степного", — отметили аналитики.

Российские источники публиковали информацию, что Силы обороны отбили позиции вблизи Степного и контратаковали в районе Авдеевского коксохимического завода.

ВС РФ также пытались наступать вблизи Авдеевки, но подтвержденных успехов не достигли. По словам российских провоенных блогеров, оккупантам якобы удалось продвинуться вблизи промышленной зоны, Авдеевского коксохимического завода и железной дороги.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: ISW

Также россияне заявляли, что их подразделения наступали в районе ресторана "Царская охота", но позже сами же эту информацию опровергли. В Генштабе ВСУ подтверждали, что враг тщетно атаковал в районе Новокалиново, Новобахмутовки и Северного. Российские источники утверждали, что атаки были вблизи Первомайского, Красногоровки и Новокалиново.

Сообщалось, что бои продолжаются в районе промзоны, коксохимического завода и Степного. В украинской армии рассказали, что количество дезертиров в ВС РФ растет и заставляет командование применять физическую силу.

Аналитики предположили, что дождливая погода будет замедлять темпы боевых действий. Российский провоенный блогер заявлял, что говорить о победах ВС РФ на фронте рано. Он объяснил, что не хочет создать ложных представлений о ситуации.

По оценке британского Минобороны, ни одна из сторон не достигла существенного успеха на Авдеевском направлении. Там также объяснили, что из-за холодной зимней погоды перспектив у войск — меньше.

"Украинские военные ожидают, что Россия начнет третью волну штурма Авдеевки. Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", — добавили в ISW.

Напомним, украинское подразделение полиции "Белые ангелы" отыскало в районе Авдеевки и спасло двух породистых лошадей. Еще весной ВС РФ нанесли удар по ферме и убили почти 300 животных, тогда лошади сбежали от своих владельцев.

ГУР опубликовало перехват разговора российского оккупанта, в котором он делится подробностями о ситуации в районе Авдеевки. По его словам, ВС РФ несут потери ежедневно, и раненые — "без рук, без ног, без чего-то еще".