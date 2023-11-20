"Снайпер руку пробил. Я лежала, умирала": жители бегут из городов, которые обстреливают ВС РФ (видео)

По словам 76-летней Юлии Никоновой, которой в апреле пришлось бежать из Бахмута, перегородки между квартирами в домах падали как домино. 5 млн украинцев бежали из своих домов, но остаются в пределах страны, по оценкам ООН.

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Мирные жители Украины бегут из населенных пунктов, подвергающихся обстрелу российской армии. Судя по всему, тяжелее, чем другим, приходится людям старшего возраста. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Жители украинских прифронтовых городов на протяжении двух лет покидают свои дома из-за постоянных обстрелов.

"Верят в ВСУ, верят в Залужного! Знаете, как у нас говорят, они считают, что смогут вернуться в родные дома", — сказала жительница Бахмута и волонтер Татьяна Щербак, добавив, что пожилые люди не хотят уезжать.

"Они хотят быть поближе. Многие из них говорят, что хотят быть поближе к могилам своих близких", — отметила она.

"Никогда не думала уезжать, думала, что пусть я тут и умру, но без общения не проживешь, если там уже никого нет", — сказала жительница Часов Яра Мария Маляренко, по ее словам, рядом возле ее дома осталась крупная воронка от бомбы.

Ольга Скачкова, эвакуировалась с сыном из Торецка, главным образом потому, что "ребенок стал боятся, больше нервничать и волноваться".

До начала полномасштабных боевых действий 11-летний Денис ни разу не выезжал из родного города.

Многим переселенцам приходится менять убежище несколько раз, другие остаются надолго в одном месте.

Сложнее всего приходится, пожалуй, пожилым людям.

По словам Ольги Скаковой, ее мать осталась в Торецке, объяснив, что не хочет быть обузой для дочери.

В апреле 76-летней Юлии Никоновой пришлось бежать из Бахмута.

"Снайпер пробил руку, и я там лежала, умирала. Пришли военные, меня увидели и сказали, что еще два дня, и ты бы умерла", — объяснила женщина.

По словам, перегородки между квартирами в домах падали как домино.

"Но сначала бомбили, и оно ложилось как бы сухо, а потом как стали огнем бить!" — добавила она.

По оценкам ООН, вследствие российской агрессии в Украине более 5 млн граждан страны бежали из своих домов, но остаются в пределах страны.

Напомним, что некоторых странах Европы беженцам выплачивают пособие на сумму более 40 тысяч гривен в месяц.

Также сообщалось, что 300 000 беженцев возвращаются в Украину из-за рубежа ради визита к врачу.